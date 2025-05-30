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    只差1杯咖啡距離！星巴克前CEO名下超級遊艇通過荷蘭窄運河影像曝

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日通過荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日通過荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    2025/05/30 15:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日通過荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，被形容為「小於一杯咖啡」的距離，驚險畫面引發熱議，據悉這艘長達約77公尺遊艇為星巴克前執行長舒爾茨（Howard Schultz）所有。

    綜合英國《每日郵報》等外媒報導，超級遊艇「Pi」號當地時間28日上午緩慢通過小鎮沃布呂格（Woubrugge）當地運河，巨型船身幾乎觸碰沿岸建築，明顯高於周遭房屋，船隻由2艘支援船陪同通行，數名船員沿岸指揮以確保船隻順利通過，避免發生擦撞意外。

    據當地媒體《Studio Alphen》指出，為讓Pi號通過，橫跨沃布呂格運河橋樑當日上午開啟約40分鐘，該遊艇預計前往荷蘭西部城市萊茵河畔阿爾芬。

    報導提及，這艘超級遊艇由荷蘭遊艇製造商斐帝星（Feadship）打造，2019年在摩納哥遊艇展交付給舒爾茨，並獲選「同級最佳遊艇」及「年度動力遊艇」。遊艇「Pi」號有超過4500海里的航程，船上設有玻璃底泳池、SPA、直升機停機坪、水療浴設施等設備，該船是世界排名第183大遊艇，船上設有6間客艙、可容納12名賓客、18名船員。

    報導指出，現年71歲舒爾茨是星巴克「轉型成功的關鍵人物」，他於1980年代收購星巴克並將其轉型擴展成全球品牌，曾擔任星巴克執行長。

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日現身荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日現身荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日現身荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    一艘價值1.5億英鎊（約新台幣60億元）的超級遊艇「Pi」近日現身荷蘭南部小鎮沃布呂格狹窄的運河，僅與岸邊相距數吋，驚險畫面引發熱議。（歐新社）

    超級遊艇為星巴克前執行長舒爾茨所有。（法新社）

    超級遊艇為星巴克前執行長舒爾茨所有。（法新社）

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