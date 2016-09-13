辜寬敏批評林全得罪小英？綠委：他連阿扁都敢罵了

辜寬敏認為林全不適合擔任領導者。民進黨團則傾向再給林全機會。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2016-09-13 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於蔡政府上任後民調表現不佳，獨派大老辜寬敏似乎也看不下去，將矛頭指向行政院長林全。民進黨立委黃偉哲則認為，辜寬敏連前總統陳水扁都敢得罪了，得罪總統蔡英文又算得了什麼？

辜寬敏昨日接受廣播專訪時談到，林全是一位優秀的幕僚和顧問，但不適合擔任領導者。他強調，蔡英文若繼續支持林全，只會讓她的民調越來越低。

根據《聯合報》報導，黃偉哲表示，他對辜寬敏的說法表示尊重，但這也顯示出民進黨與國民黨的不同，即是綠營對誰不滿就會直接表明，而非像藍營只會私下「來陰的」。黃偉哲還說，辜寬敏連陳水扁都敢得罪了，得罪蔡英文又算得了什麼？

黃偉哲提到，民進黨團的立場仍傾向給林全做好的機會，但他強調，在會期結束之後，做得好自然沒有去留問題，但表現若不盡人意，「尾牙的雞頭勢必會指向一些人。」