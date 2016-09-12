中國以商逼政奏效 台聯主席劉一德：毒液戰術

2016-09-12 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日觀光業者「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，高喊要生存要溫飽，對此台聯黨主席劉一德表示，這顯示中國的以商逼政很成功，而且受到影響的絕對不只觀光業，以後還會有更多包括與中國契作的產業受影響，而這些警告台聯早在8年前就提出了。

在今（12）日的政論節目「政經看民視」中，劉一德表示，中國這是一種毒液戰術，毒蛇要咬你時不是直接把你一口吃掉，而是先把毒液打入體內，但等你發現時已經來不及了，先把好處給你，等到你依賴他時就把頭一縮，中國一天不把人放進來，你生意就一天一天的敗壞，而且已經投資下去的回不來。

劉一德提到，中國用武力打台灣不可能，只能用這樣子的戰術，民主社會就是怕這種，一次1.2萬人上街頭，政府不可能不處理，蔡英文一定要有一些因應的動作，但是卻是拿全民的稅金來買單，將來台灣政府的動作，都被中國共產黨掌握在手裡，但是台聯早在8年前就警告了，要離中國距離越遠越好，現在看到了，也受害了，已經來不及了。