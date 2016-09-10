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姚立明批柯：大巨蛋不改 市民選你幹什麼

2016-09-10  19:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前天（8日）宣布大巨蛋案暫不與遠雄解約，引發外界議論，曾任柯文哲競選總幹事的姚立明在節目上表示，若遠雄繼續不改，台北市政府還讓遠雄續建，「那我不懂市民選你要幹什麼。

姚立明前天（8日）在《新台灣加油》節目中表示，柯文哲說暫緩解約等於是「沒有做決定」，但至少還保住解約的一線機會，如果柯文哲宣布不解約，「我相信他就不要連任了。」

據傳市府擔心大巨蛋案解約，將與遠雄長期訴訟，姚立明則認為大巨蛋合約漏洞太多、監察院對合約提出39項糾正，遠雄都不改，即使解約後面對訴訟，仍有向法院爭取的空間。

姚立明強調，現在不是給遠雄最後機會，而是「市民給柯P最後一次機會」。有媒體民調表示近7成民眾支持續建大巨蛋，姚立明認為這是數字操弄，他到時候會自行公布一份「扎扎實實」的民調。

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  • 曾任柯文哲競選總幹事的姚立明在節目上表示，若遠雄繼續不改，台北市政府還讓遠雄續建，「那我不懂市民選你要幹什麼。（記者簡榮豐攝）

    曾任柯文哲競選總幹事的姚立明在節目上表示，若遠雄繼續不改，台北市政府還讓遠雄續建，「那我不懂市民選你要幹什麼。（記者簡榮豐攝）

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