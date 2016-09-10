昔向日本力爭「國立」 馮明珠現只稱台北故宮
2016-09-10 12:48
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到4個月，就擔任中國北京故宮博物院顧問，並且在卸任前急發公文更改「退職人員赴中年限」從3年降為3個月，事件爆發後馮明珠任顧問一事遭轟。馮明珠再度於今天表示，她是在9月6、7日受北京故宮邀請演講，北京故宮院長單霽翔她出任顧問，她是基於與各博物館分享38年的工作經驗，才接受。
馮明珠擔任北京故宮顧問，消息傳出後，許多故宮人員私下非議馮明珠忘本。馮明珠表示，到目前為止包含台北故宮博物院在內的國內博物館都沒有邀請她擔任顧問，她認為沒有忘本一事，也強調顧問一職為無給職；對於更改年限部分，馮明珠則說，國家法規的制定有程序，並非針對個人，強調故宮退休政務官赴大陸地區由三年攺為三個月，是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，不是她能主控。
但馮明珠過去都稱台灣的故宮為國立故宮博物院，甚至3年前故宮赴日展覽因「國立」兩字神隱，馮明珠更強硬表示立場，擔任顧問後卻稱台灣的國立故宮博物院為「台北故宮」，甚至連接受北京故宮顧問一職也稱「故宮研究院顧問」，名稱的轉變也讓人遐思。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 912百萬觀光產業自救大遊行 警方管制措施
- 警察特考雙軌制惹議 監委促改進
- 《政經》2天收3封NCC公文 彭P：是怎樣啊？
網友回應
熱門新聞
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 晨運老翁遭撞不治 一只手錶成破案關鍵
- 自由廣場》被生存、被工作、被溫飽
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 《成軍16年首度圓夢》新莊管樂團 進軍國家音樂廳
- 中秋烤肉 限中正露營區、鰲峰山公園
- 北韓第五度核試 威力達廣島原爆7成
- 開發案卡移樹 市長︰擬合約載明
- 爆料公司放假炫佛心 老闆自吹自擂被抓包糗翻
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 雲縣有機專班結訓 再增112位有機農業生力軍
- 《再見瓦城》威尼斯影展奪奬 導演謝台灣栽培
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 北市國宅保值排行榜 成功國宅居首
- 鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點
- 北太平長青學苑 落腳中華國小
- 中客團火燒車26死 桃檢今偵結、下午4點開記者會
- 超載壓垮橋 砂石車倒栽蔥墜河
- 日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%
- 北市府首推夜遊古蹟 另有親子夜宿
- 較前年增三億 雲林去年農產值冠全國
- 楊大正跪寫陳金鋒引退紀念曲
- 開放中客買基金 賴中強批偷渡服貿
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 桂綸鎂背陸弈靜闖《森林》 少穿一件好親密
- 好想回歸DC！安海瑟薇還想再扮「貓女」
- 瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票
- 敬師金禮券 老師發起捐弱勢童
- 全台置產熱區出列 包租公看過來
- 就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
- 桃機屢淹水 收服務費挨轟不實
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 兆豐案 蔡友才王起梆交保
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 腳踩車椅綁鞋帶被碎念 女高職生Call爸擋校車
- 事親不喊苦 黃玉茹、謝春香獲全國孝行獎
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 女神卡卡塗鴉人肉簽名板
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves NT$30bn tourism industry loans
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：昔向日本力爭「國立」 馮明珠現只稱台北故宮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分