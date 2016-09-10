昔向日本力爭「國立」 馮明珠現只稱台北故宮

2016-09-10 12:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到4個月，就擔任中國北京故宮博物院顧問，並且在卸任前急發公文更改「退職人員赴中年限」從3年降為3個月，事件爆發後馮明珠任顧問一事遭轟。馮明珠再度於今天表示，她是在9月6、7日受北京故宮邀請演講，北京故宮院長單霽翔她出任顧問，她是基於與各博物館分享38年的工作經驗，才接受。

馮明珠擔任北京故宮顧問，消息傳出後，許多故宮人員私下非議馮明珠忘本。馮明珠表示，到目前為止包含台北故宮博物院在內的國內博物館都沒有邀請她擔任顧問，她認為沒有忘本一事，也強調顧問一職為無給職；對於更改年限部分，馮明珠則說，國家法規的制定有程序，並非針對個人，強調故宮退休政務官赴大陸地區由三年攺為三個月，是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，不是她能主控。

但馮明珠過去都稱台灣的故宮為國立故宮博物院，甚至3年前故宮赴日展覽因「國立」兩字神隱，馮明珠更強硬表示立場，擔任顧問後卻稱台灣的國立故宮博物院為「台北故宮」，甚至連接受北京故宮顧問一職也稱「故宮研究院顧問」，名稱的轉變也讓人遐思。