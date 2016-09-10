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棄18％ 退休師盼加速改革速度 無意鼓動他人跟進

退休教師劉明新註銷台灣銀行18%的優惠存款。（取自劉明新臉書）

2016-09-10  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前人民作主教育基金會執行長、國中退休教師劉明新放棄18%引發討論，面對外界的報導，劉明新今天發出聲明表示，18%是歷史與制度的問題，不能全怪軍公教政，放棄18%是自己的選擇，希望加速改革的速度，並不希望其他人跟進。

在新北市板橋區新埔國中任教30多年的劉明新，於2008年退休，現在擔任人民作主教育基金會執行長，日前到台銀板橋分行註銷台灣銀行18％的優惠存款，未來每個月將少領約1萬元退休金，此舉引起各界討論，教育部長潘文忠也表示，這是個別老師對於18%的評估和決定，是個人的選擇和意願。

面對外界的討論報導，劉明新今天發表聲明表示，18%是歷史與制度的問題，不能全怪軍公教政，並稱：「如要根本改革，需要從制度面作可長可久的思考，徹底的翻新」；而他放棄18%的舉動，只是希望加速年金改革的速度，「並不希望其他人也跟進」。

最後劉明新呼籲媒體大眾，希望能關注人民作主教育基金會的訴求，「補正公投法、修正選罷法、修訂憲法」，他認為，「唯有不斷改革，深化台灣的民主，台灣才能進入真正的民主國家之列」。

劉明新臉書聲明

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相關關鍵字： 18% 劉明新 年金改革 軍公教
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