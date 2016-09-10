棄18％ 退休師盼加速改革速度 無意鼓動他人跟進
2016-09-10 10:33
退休教師劉明新註銷台灣銀行18%的優惠存款。（取自劉明新臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕日前人民作主教育基金會執行長、國中退休教師劉明新放棄18%引發討論，面對外界的報導，劉明新今天發出聲明表示，18%是歷史與制度的問題，不能全怪軍公教政，放棄18%是自己的選擇，希望加速改革的速度，並不希望其他人跟進。
在新北市板橋區新埔國中任教30多年的劉明新，於2008年退休，現在擔任人民作主教育基金會執行長，日前到台銀板橋分行註銷台灣銀行18％的優惠存款，未來每個月將少領約1萬元退休金，此舉引起各界討論，教育部長潘文忠也表示，這是個別老師對於18%的評估和決定，是個人的選擇和意願。
面對外界的討論報導，劉明新今天發表聲明表示，18%是歷史與制度的問題，不能全怪軍公教政，並稱：「如要根本改革，需要從制度面作可長可久的思考，徹底的翻新」；而他放棄18%的舉動，只是希望加速年金改革的速度，「並不希望其他人也跟進」。
最後劉明新呼籲媒體大眾，希望能關注人民作主教育基金會的訴求，「補正公投法、修正選罷法、修訂憲法」，他認為，「唯有不斷改革，深化台灣的民主，台灣才能進入真正的民主國家之列」。
劉明新臉書聲明
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 受聘北京故宮觀感不佳 馮明珠嘆：台灣社會不可理喻
- 棄18％ 退休師盼加速改革速度 無意鼓動他人跟進
- 可能搭檔選黨主席？ 吳敦義、郝龍斌訪美合體
網友回應
熱門新聞
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 寶格麗Diva Tower 閃耀台中
- 27歲騎士凌晨撞路樹 當場死亡
- 桃映紅茶 市府推產銷履歷標章
- 騎鐵馬反家暴 華崙社區明上街頭
- 月光夢公園 夢見多年不見的朋友
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- 爆料公司放假炫佛心 老闆自吹自擂被抓包糗翻
- 黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
- 楊冪護女心切 「打死不帶寶寶上真人秀」
- 《觀察筆記》K20
- Paul嫩妻堅持自然產 陣痛20小時生下愛女
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 美小黨總統候選人 瞎問「阿勒坡是什麼」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 來台看《情書》 中山美穗︰在台北碰到我，請叫我
- 兆豐銀涉洗錢案 北檢昨密訊蔡友才的妻子
- 老人自殺率高 獨居疾病高風險因子
- （影音）主持被水母螫傷！女星立馬脫褲尿在他手上
- 中秋烤肉 限中正露營區、鰲峰山公園
- 女兒凌晨4:30哭鬧到8點 只給媽抱伊能靜好崩潰
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 麥肯觀察 蔡英文當選因台灣人民希望獨立受尊重
- 40對夫妻走過逾甲子 台東表揚
- MLB》本季首位20勝投手 每場火力支援竟高達…
- 自由談》看習大大臉色，何來生路？
- 一生
- （影音）小孩樂翻！胡迪與多莉跨界合作了
- 客運司機429缺額 薪水四至八萬
- 腿酒店妹辦護照意外查出通緝 抱怨「日本之旅泡湯了」
- 台股開盤下跌113.31點 報9051.57點
- 朵朵小語 改變
- 傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
- 〈國際現場〉Google測試無人機送外賣
- 「劉媽媽」兒出脫金店面 大賺2億
- 就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：棄18％ 退休師盼加速改革速度 無意鼓動他人跟進
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分