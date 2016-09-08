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林全拍板 提供300億優惠貸款、減稅救觀光

中國觀光客來台人數減少，行政院擬定4大策略，並將提供觀光產業300億優惠貸款，並透過稅捐減免協助業者紓困。（記者劉濱銓攝）

2016-09-08  21:57

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國觀光客來台人數減少的衝擊，行政院長林全今晚正式拍板4大因應策略，要全面提振台灣的觀光、旅遊業，包括提供觀光產業300億元優惠貸款、觀光產業稅捐減免措施等產業紓困作法，並針對受衝擊嚴重的旅遊業，以及受衝擊嚴重的嘉義、花蓮多個縣市加強推動國內旅遊。

林全今天晚間召集交通部等相關部會主持「陸客減少之衝擊與因應會議」，交通部評估這次受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。

交通部提出4大回應中客減少的策略，包括：開拓多元市場、擴大國內旅遊、創新產品穩固陸客市場，以及協助陸客產業紓困及轉型。

政院發言人童振源轉述，這4大策略為，首先是 開拓多元市場的作法，包括開拓新興市場客源、增加成熟市場來客數及重遊率、紮根歐美市場。其次，擴大國內旅遊措施，針對受衝擊嚴重的旅遊業、縣市加強推動國內旅遊。

第3、在創新產品穩固陸客方面，落實產業自律、強化安全措施，推動行銷多元創新的旅遊產品、爭取自由行陸客。

第4、協助陸客產業紓困及轉型：包括輔導旅宿業接待多元客源、協助遊覽車司機轉業、輔導陸團購物商店轉營免稅店，協助導遊轉成國旅或其他語系導遊。此外，提供產業紓困作法包括觀光產業三百億元優惠貸款、觀光產業稅捐減免措施、失業勞工就業協助措施、及相關產業貸款展延。

林全大致同意交通部所提四大因應策略，但盼強化以下3方面：1、開拓多元客源方面，要提出具體的獎勵金措施，鼓勵國外組團社招引觀光客到台灣旅遊。其次，對於以國民旅遊卡擴大國內旅遊部份，應明確用來支持受影響的觀光業者，有效導引國內旅客到受影響比較明顯的地區，支持受影響的企業商店。

林全要求各部會擬定具體措施，鼓勵公務員集體旅遊、學校擴大辦理校外旅行、補助村里、社團旅遊，但是資源要用到陸客明顯受影響的業者與地區，進行旅遊與消費，以支持業者渡過難關及順利轉型。

第3，結構性轉型部份，林全說，危機就是轉機，協助國內觀光產業轉型為優質安全的旅遊服務、區域性深度旅遊行程，同時轉型為多元的國外旅客市場，才能建構永續的觀光產業發展。

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