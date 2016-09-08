大巨蛋暫不解約 柯文哲：解約影片都拍好了

2016-09-08 11:16

〔記者鍾泓良／新北報導〕大巨蛋大限到期，台北市長柯文哲宣布市府保留大巨蛋保留終止契約權利，媒體提問，遠雄過去一年沒有提出有效的改善計畫，如今為何憑薄薄的同意書就認定雙方有信任基礎，柯文哲回應，終止契約的準備都做好，法律、財務、工務都到外，「連解約影片都已經拍好。」，他猜遠雄應該也是各方打聽之下知道市府態度才去做改善。

而同意書是否有法律強制力？大巨蛋律師黃旭田表示，遠雄承諾要遵守相關契約，若違反公司也不會馬上消失，但未來進入法院後他就必須跟法官說明，所以同意書絕對不只是一張承諾。

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