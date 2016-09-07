傳宋楚瑜將任APEC特使 綠委：蔡對中釋善意

2016-09-07 19:04

〔記者蕭婷方／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於11月在秘魯登場，外傳總統蔡英文邀親民黨主席宋楚瑜擔任特使，屆時將與中國主席習近平見面。對此，民進黨立委莊瑞雄下午受訪時正面肯定表示，相信宋能精確傳達蔡英文的兩岸立場，民進黨並不反中，人選只要能守住執政黨立場即可，小英以行動對中釋出善意，「善意不會因為政權更替流於情緒」，強調兩岸要交流的是人民而非特定政黨。

莊瑞雄表示，只要是人才都是國家的人才，民進黨不會刻意提一個中國無法接受的人，若要派出宋，相信他有與民進黨溝通，宋在政壇歷練這麼久，怎麼可能不清楚蔡英文的兩岸立場。

此外，莊瑞雄也說，宋出使也有民進黨不反中、願與中國不預設前提下交流，這也是人民的期待，至少有戰略高度，至少能先突破現狀；若各政黨繼續在兩岸議題加碼，反而使民意更加分裂，中國不可能只與特定政黨交往。

莊瑞雄認為，APEC會議是民進黨重新執政後兩岸融冰的新舞台，就看中國是否接受。