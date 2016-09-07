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黃志芳：高雄是新南向的橋頭堡

2016-09-07  12:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統府新南向辦公室主任、將接任駐新加坡代表的黃志芳，今早在高雄表示，高雄距東南亞最近，是新南向的橋頭堡、先鋒。

黃志芳今天參加全球港灣城市論壇的相關活動，他受訪時強調，高雄市距離東南亞最近，加上產業發達、新住民人數眾多，以往與東南亞交流密切，他認為高雄市是新政府新南向政策的橋頭堡。

黃志芳說，高雄市的精緻農業、造船、石化、鋼鐵等產業，在新南向政策中都相當有利基，高雄市也展現高度企圖心，希望成為新南向的基地。

黃志芳指出，東南亞十幾個外館的代表，今天也來高雄市，中午將與高雄市長陳菊一起用餐，聆聽在地聲音，並討論外館如何協助產業界新南向。

黃志芳也推崇高雄市的國小越南母語教學，很有成效，他表示這些新住民第二代，未來將是新南向的外交尖兵。

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  • 總統府新南向辦公室主任黃志芳（中），今早到高雄參觀越南母語教學。（記者葛祐豪攝）

    總統府新南向辦公室主任黃志芳（中），今早到高雄參觀越南母語教學。（記者葛祐豪攝）

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相關關鍵字： 全球港灣城市論壇 新南向政策 陳菊 黃志芳
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