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邱毅籲「重用楊偉中者」道歉 被鄉民一句話反酸

邱毅在臉書指稱楊偉中的學歷為假，並呼籲當時提拔他的大人物們出來道歉。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-07  12:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中於今日被國民黨政策會執行長蔡正元質疑碩士學歷造假、偽造文書，不過卻被楊偉中打臉，不過前立委邱毅稍早仍在臉書指稱楊偉中的學歷為假，並呼籲：「當時提拔他、重用他的大人物們，都該站出來説句話，認個錯，道個歉吧！」許多PTT鄉民看到邱毅此言論，酸諷邱毅：「真要說是誰拉拔的，應該是馬英九。」

邱毅在臉書表示：「碩士學士都是假，連高中有無畢業都受質疑的人，其身不正極歪，如何有資格去審查複雜的黨產問題。」隨後則指出，楊偉中在未「叛出」國民黨前是發言人、文傳會副主委，還做過中央廣播電台副總台長，邱毅質疑，在這過程中為什麼沒有人發現他的學歷都是假的？更和化：「當時提拔他、重用他的大人物們，都該站出來説句話，認個錯，道個歉吧！」

邱毅此貼文被分享至PTT之後馬上引發大批鄉民討論，針對邱毅要重用楊偉中的「大人物」出來道歉，有鄉民就直言：「真要說是誰拉拔的，應該是馬英九，你自理門戶吧。」也有網友諷刺地說：「那讓他作到發言人的國民黨不就更智障。」「都假的，你國民黨當時居然用這樣的人。」「先前楊偉中還是國民黨的大將XD」「所以kmt讓一個假學歷的人當這麼久的發言人喔？」邱毅指稱楊偉中學歷是「假的」，也引來大批鄉民在邱毅的芣法上大做文章，反諷他：「你的頭髮也是假的。」

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  • 邱毅貼文被分享至PTT之後馬上被大批鄉民噓翻。（圖擷取自PTT）

    邱毅貼文被分享至PTT之後馬上被大批鄉民噓翻。（圖擷取自PTT）

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