和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統

在德蕾莎修女和先教宗若望保祿二世曾經簽過名的簽名簿上，副總統陳建仁寫下祝禱詞，並屬名台灣副總統。（駐教廷大使館提供）

2016-09-07 06:11

〔特派記者鍾麗華／義大利報導〕副總統陳建仁在出訪最後一天，參訪位於義大利中部亞西西城的天使之后教堂，在德蕾莎修女和先教宗若望保祿二世曾經簽過名的簽名簿上，陳副總統寫下祝禱詞，「願天主保佑世界和平、願全人類都能彼此相愛，如同主基督耶穌愛了我們一樣」，並署名台灣副總統（Vice President ,Taiwan）。

事實上，總統蔡英文在6月底出訪巴拿馬，參觀巴拿馬運河觀花水閘時，在留言簿也寫下「TSAI, ING-WEN，President of Taiwan（ROC）」，蔡英文當時被問到簽下「台灣總統」一事，她說：「我是二千三百萬人投票選出來的，所以稱為台灣的總統，應該也不為過。」