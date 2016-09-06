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政務官優存高於軍公教？年金改革委員會：網路謠言引對立

行政院今日澄清網路謠言，並痛批流傳者刻意散播錯誤訊息引起對立，其心可議。（圖擷取自行政院網站）

2016-09-06  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕不滿新政府推動年金改革，10多萬人在3日走上街頭聲援軍公教，引起民眾關注年金改革議題，網路上則流傳政務人員及中央民代的優惠存款，遠大於軍公教的資訊，總統府年金改革委員會今日澄清網路謠言，並痛批流傳者刻意散播錯誤訊息引起對立，其心可議。

年金改革成為現在台灣最受矚目的議題，網路上則流傳有關軍公教人員與政務人員優惠存款的差距，網路謠言指出，在「優存104年之政府支出」的數據中，軍職人員為10.4億元（192,262戶）、公務人員14.2億元（128,563戶）、教育人員21.8億元（135,027戶），而政務官部分為政務人員32.9億元（516戶）、中央民代46.2億元（28戶）；這則謠言質疑，「誰領最多？是10幾萬戶的軍公教嗎？還是516戶的政務官，及僅僅28戶的中央民代？該要剿滅誰呢？誰是米蟲？」

對此年金改革委員會今天澄清稿指出，根據優存104年之政府支出（不包含臺銀利息負擔）的資料顯示，軍職人員為199.68億元（192,262戶）、公務人員182.46億元（128,563戶）、教育人員294.30億元（135,027戶），政務官部分為政務人員為1.697億元（516戶）、中央資深民代0.12億元（28戶），合計優存總戶數是45萬6,396戶，總存入金額是4634.26億元，政府負擔678.27億元，加計臺銀負擔利息是823.89億元（若扣除一年定存利息為 760.73億元）。

委員會表示，網路謠傳的數據中，戶數來源是年金改革委員會於105.7.14公布的數據，但卻刻意捏造不實的支出金額，痛批散播謠言的有心人士，「惡意膨脹政務人員及中央資深民代利息負擔為數十倍至數百倍，刻意引起對立，其心可議」。

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