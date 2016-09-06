政務官優存高於軍公教？年金改革委員會：網路謠言引對立
行政院今日澄清網路謠言，並痛批流傳者刻意散播錯誤訊息引起對立，其心可議。（圖擷取自行政院網站）
〔即時新聞／綜合報導〕不滿新政府推動年金改革，10多萬人在3日走上街頭聲援軍公教，引起民眾關注年金改革議題，網路上則流傳政務人員及中央民代的優惠存款，遠大於軍公教的資訊，總統府年金改革委員會今日澄清網路謠言，並痛批流傳者刻意散播錯誤訊息引起對立，其心可議。
年金改革成為現在台灣最受矚目的議題，網路上則流傳有關軍公教人員與政務人員優惠存款的差距，網路謠言指出，在「優存104年之政府支出」的數據中，軍職人員為10.4億元（192,262戶）、公務人員14.2億元（128,563戶）、教育人員21.8億元（135,027戶），而政務官部分為政務人員32.9億元（516戶）、中央民代46.2億元（28戶）；這則謠言質疑，「誰領最多？是10幾萬戶的軍公教嗎？還是516戶的政務官，及僅僅28戶的中央民代？該要剿滅誰呢？誰是米蟲？」
對此年金改革委員會今天澄清稿指出，根據優存104年之政府支出（不包含臺銀利息負擔）的資料顯示，軍職人員為199.68億元（192,262戶）、公務人員182.46億元（128,563戶）、教育人員294.30億元（135,027戶），政務官部分為政務人員為1.697億元（516戶）、中央資深民代0.12億元（28戶），合計優存總戶數是45萬6,396戶，總存入金額是4634.26億元，政府負擔678.27億元，加計臺銀負擔利息是823.89億元（若扣除一年定存利息為 760.73億元）。
委員會表示，網路謠傳的數據中，戶數來源是年金改革委員會於105.7.14公布的數據，但卻刻意捏造不實的支出金額，痛批散播謠言的有心人士，「惡意膨脹政務人員及中央資深民代利息負擔為數十倍至數百倍，刻意引起對立，其心可議」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 除大巨蛋其他4案沒追究？ 原來柯P用這策略...
- 破除謠言 陳建仁：台、梵邦誼良好永續
- 民團赴美推動台灣入聯 蔡明憲：訴求具正當及合法性
- 司院人事同意權 蘇嘉全：十月底前行使
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 頂新黑心油風暴 康師傅市值蒸發 4000億
- 中國天馬微、元太簽署專利授權
- 【議長補選‧民進黨黨內登記】11黨籍議員陪同下 賴美惠完成登記
- 男學生成績低落 怪罪緊身衣！校長失言挨轟
- 垃圾車撞消防栓 水噴2樓高
- 著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮
- 舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說…
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角
- QS世界大學排名 台大68名歷年最佳
- 小小年紀撐持一家 范秀維蕭韋祥獲孝行楷模
- MLB》貝提斯本季首度完投完封 巨人外卡岌岌可危
- 〈Nene的異想花園〉捕夢網
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- Note7連環爆 專家建議速換代用機
- 五月天演唱會助陣 高捷8月運量創紀錄
- 高雄第一科大、台灣德爾格攜手 培育毒化災人才
- MLB》2發3分彈強壓多齊爾3響砲 皇家逆轉勝雙城
- 巧手折皮卡丘氣球 水電工逗樂病童
- 2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
- 嘲笑習近平誤說「通商寬衣」傳媒體人遭中共約談
- 錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
- 男咬警察一口 代價8萬元
- 魏少喊最愛台北 柯瑞接力登台
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 世大運聖火路線 排入3952公尺高玉山
- 歐普會 敘利亞問題沒共識
- 〈愛情隨堂考〉親愛的 為何不想婚？
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
- 一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運
- Yuki有了新歡不要老蕭 新對象居然是金曲歌王JJ
- 推廣MIT 超半程馬拉松賽下月開跑
- 反毒教育展 嗅模擬Ｋ他命氣味
- 南山、新光、三商RBC不到250%
- 泳渡、登頂、單車環台 2年內達陣送機票
標題：政務官優存高於軍公教？年金改革委員會：網路謠言引對立
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email