陳建仁會見教宗 方濟各：我會為台灣人民祈禱
2016-09-04 23:00
德蕾莎修女封聖典禮前，教宗方濟各與副總統陳建仁伉儷握手寒暄，陳建仁並贈送禮物給教宗。（中華民國駐教廷大使館提供）
〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡4日報導〕德蕾莎修女封聖典禮今天上午在梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，副總統陳建仁擔任總統蔡英文特使出席觀禮。在典禮前，教宗方濟各與各國特使團長握手寒暄，在見到陳副總統時，方濟各說：「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱」。陳建仁除代表蔡英文總統向教宗致意，也邀請方濟各訪台。
陳建仁下午受訪時表示，教宗很和藹可親，也關心台灣的發展、人民與天主教友。他特別帶兩件小禮物，當面送給教宗，分別是台灣光啟社製作的方濟各紀錄片DVD與「費副主教與金門」一書。
陳建仁解釋，費峻德是阿根廷籍的耶穌會神父，教宗跟費峻德很熟，還說費峻德是他前輩與導師，而書的封面，是費峻德在金門當副主教的照片，頭戴鋼盔，教宗覺得很有趣，另一個禮物是耶穌會光啟社製作的DVD，教宗表示他知道台灣光啟社。
陳建仁說，今天陽光很大，彰顯德蕾莎修女對窮人的照顧，而政府也是要照顧「窮人中窮人」與弱勢團體，蔡總統對弱勢關懷著墨很深，包括最近推動的年金改革，不是針對特定職業別，而是希望台灣每個老人，基本生活都獲得滿足。梵蒂岡與台灣分享很多普世核心價值，包括民主、自由、人權與人道，這些是新政府未來推動新政，會牢記在心的。
今天封聖典禮，陳副總統伉儷被安排坐在第一排位置。陳建仁今天提早抵達會場，跟樞機主教與各國特使團互動熱絡，在教堂遇到巴拿馬第一夫人羅蕾娜，她以生澀中文說「你好」，熱情地向陳副總統伉儷打招呼，由於蔡總統才訪問過巴拿馬，而羅蕾娜也參加蔡總統520就職典禮，羅蕾娜說，她非常喜歡台灣。
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