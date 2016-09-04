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新政府司法改革 姚嘉文籲廢除司法官考試

2016-09-04  21:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國家聯盟總召集人姚嘉文今（4）日表示，20多歲的年輕人沒有辦法獨立審判，至少也要35至40歲才能當法官，而司法改革現階段最重要的工作是廢除司法官考試。

台灣國家聯盟今天舉辦《舊金山對日和平條約》65週年座談會，《民報》報導，姚嘉文在會中談到司法改革議題時表示，他在擔任考試院長時曾和許多人討論過，司法改革最重要的工作是不要再辦司法官考試了，目前司法官和檢察官考試是合併舉行，「很多20多歲的年輕人考上司法官，訓練個1、2年後再實習一段時間，就可以當法官了，哪有辦法獨立審判？」。

姚嘉文舉美國為例，美國沒有司法官考試，只有法律考試，在擔任教授、檢察官、律師多年後，才有資格被任命或透過選舉擔任法官。他認為，台灣現在的制度是錯誤的，司法人員的養成大有問題，應廢除司法官考試。而且司法官和檢察官不可同時受訓，呼籲立法院修法，司法官的任用，須有數年的律師等資歷，至少要35至40歲才能當法官。

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  • 台灣國家聯盟總召集人姚嘉文認為，司法改革現階段最重要的工作是廢除司法官考試。（資料照，記者陳志曲攝）

    台灣國家聯盟總召集人姚嘉文認為，司法改革現階段最重要的工作是廢除司法官考試。（資料照，記者陳志曲攝）

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