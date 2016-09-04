國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
國民黨今天召開十九全代會第四次會議，黨主席洪秀柱在開幕致詞稿中痛批民進黨上台仍不改奪權好鬥本質，是台灣民主恥辱，宣示以「和平政綱」對抗「台獨黨綱」。（記者黃耀徵攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午在黨主席洪秀柱率領四位副主席、中常委以及現任、卸任中央公職人員進場，並領唱國歌後，開啟大選慘敗後首度召開的全代會，洪秀柱致詞痛批民進黨上台仍不改奪權好鬥本質，是台灣民主恥辱。
由於全代會今日預定要通過新政策綱領，其中主張「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色」，洪秀柱強調要以這部「和平政綱」對抗民進黨的「台獨黨綱」，並呼籲全黨同志一起力抗「去中國化」。
由於失去中央政權，國民黨這次的全代會議程已轉為「在野模式」，歷任黨主席除馬英九預定下午到場外，包括連戰、吳伯雄、朱立倫以及前副總統吳敦義、前立法院長王金平等藍營巨頭全都出席，大會以「真誠反省，勇於改革」為主旨，除將通過新版政策綱領、黨務革新發展案，頗受矚目的就是有六百多位黨代表連署提案修改黨章，要求地方黨部主委人事權下放黨員直選，由於呼聲勢如破竹，國民黨高層見大勢難敵，已決定放手不擋，並準備在全代會後成立專案小組研擬相關配套。
洪秀柱表示，黨產一直是民進黨選舉時的提款機，黨內也有人與其繼續成為箭靶，不如全部歸零的說法，但若任其汙衊，無異是默認黨產是罪惡淵藪，「我們不依戀黨產，但求公道對待」，她並強調，「黨產興台」，「黨產絕非原罪，也不可恥﹗」
她說，民進黨不改奪權好鬥本質，上台後仍持續激化仇恨，以清算鬥爭方式追討黨產，以毀棄憲法的法律、背離民主法治的恣意妄為，是台灣民主恥辱。
洪秀柱指出，國民黨應該徹底「經國化」，由中央到地方，由思想到行動，徹徹底底學習故總統蔣經國樸實務實與無私無我的精神，讓「蔣經國路線」引領國民黨重拾民心，重返執政。
她還說，過去國民黨固有缺失及犯錯，需要反省檢討，但曾經付出的貢獻與努力，絕對對得起這塊土地與人民，並兩度強調國民黨給這個國家最寶貴的資產就是中華民國，全黨要把過去一點一滴流失的民心，用加倍的誠意和努力，一點一滴找回來。
（更新10：04分）
國民黨今天召開十九全代會第四次會議，黨主席洪秀柱在開幕致詞稿中痛批民進黨上台仍不改奪權好鬥本質，是台灣民主恥辱，宣示以「和平政綱」對抗「台獨黨綱」。（記者黃耀徵攝）
國民黨今天召開十九全代會第四次會議，黨主席洪秀柱在開幕致詞稿中痛批民進黨上台仍不改奪權好鬥本質，是台灣民主恥辱，宣示以「和平政綱」對抗「台獨黨綱」。（記者黃耀徵攝）
國民黨今天召開十九全代會第四次會議，黨主席洪秀柱在開幕致詞稿中痛批民進黨上台仍不改奪權好鬥本質，是台灣民主恥辱，宣示以「和平政綱」對抗「台獨黨綱」。（記者黃耀徵攝）
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標題：國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
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