93落幕後 劉亞平：軍公教再被霸凌就10月圍城
2016-09-03 19:02
〔記者黃邦平／台北報導〕「監督年金改革聯盟」發起93大遊行，60多個退休軍公教等團體全力支持下群眾擠爆凱道，不少人因為擁擠、悶熱身體不適。群眾高喊「反污名、要尊嚴」口號，台下一度爆出高喊「蔡英文下台」！主辦單位宣稱參與人數超過25萬人。
這場遊行分別從大安森林公園、二二八和平公園、中正紀念堂等地出發，隊伍中處處可見國旗，有些人手持小國旗，有的身上貼著國旗貼紙，遊行隊伍也在特大號國旗前導下進入凱道。
年金改革委員會委員黃臺生說，總統蔡英文說華航空服員是忍無可忍才罷工，軍公教今天上街也是因為忍無可忍，民進黨用共產黨那套，用多數暴力、國家暴力，國家把財政弄爛了，竟然把責任全推給軍公教勞承擔，說成是小偷、強盜，打小孩給別人看，這是什麼公平、正義？
主辦單位特地剪輯影片，點名近來電視名嘴或政治人物對軍公教的「污名化」的片段，還把兩個分別寫有「誠」、「信」的綠色大氣球接力推走發洩怒火。
高雄教育產業總工會理事長劉亞平說，台灣社會這麼亂，拿軍公教開刀的電視名嘴們不是黑心就是智障；他還說，年金改革委員會找來政務委員林萬億主導，找這種「開房間、睡學生」的老師來改革，他就是看不下去，眼看93之後，年金改革將「快刀斬亂麻」，蔡英文根本是「奧步總統」，如果再霸凌軍公教，10月要再發動上街頭，進行「10月圍城」！
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