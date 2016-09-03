| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

93落幕後 劉亞平：軍公教再被霸凌就10月圍城

2016-09-03  19:02

〔記者黃邦平／台北報導〕「監督年金改革聯盟」發起93大遊行，60多個退休軍公教等團體全力支持下群眾擠爆凱道，不少人因為擁擠、悶熱身體不適。群眾高喊「反污名、要尊嚴」口號，台下一度爆出高喊「蔡英文下台」！主辦單位宣稱參與人數超過25萬人。

這場遊行分別從大安森林公園、二二八和平公園、中正紀念堂等地出發，隊伍中處處可見國旗，有些人手持小國旗，有的身上貼著國旗貼紙，遊行隊伍也在特大號國旗前導下進入凱道。

年金改革委員會委員黃臺生說，總統蔡英文說華航空服員是忍無可忍才罷工，軍公教今天上街也是因為忍無可忍，民進黨用共產黨那套，用多數暴力、國家暴力，國家把財政弄爛了，竟然把責任全推給軍公教勞承擔，說成是小偷、強盜，打小孩給別人看，這是什麼公平、正義？

主辦單位特地剪輯影片，點名近來電視名嘴或政治人物對軍公教的「污名化」的片段，還把兩個分別寫有「誠」、「信」的綠色大氣球接力推走發洩怒火。

高雄教育產業總工會理事長劉亞平說，台灣社會這麼亂，拿軍公教開刀的電視名嘴們不是黑心就是智障；他還說，年金改革委員會找來政務委員林萬億主導，找這種「開房間、睡學生」的老師來改革，他就是看不下去，眼看93之後，年金改革將「快刀斬亂麻」，蔡英文根本是「奧步總統」，如果再霸凌軍公教，10月要再發動上街頭，進行「10月圍城」！

廣告
  • 軍公教93大遊行落幕，高教總工會理事長劉亞平說，如果再霸凌軍公教，10月要再發動上街頭，進行「10月圍城」。（資料照，記者王藝菘攝）

    軍公教93大遊行落幕，高教總工會理事長劉亞平說，如果再霸凌軍公教，10月要再發動上街頭，進行「10月圍城」。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 劉亞平 軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：93落幕後 劉亞平：軍公教再被霸凌就10月圍城


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.