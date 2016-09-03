九三軍公教遊行出發 卻遭路人嗆「無恥！」

國民黨主席洪秀柱現身遊行現場力挺。（記者方賓照攝）

2016-09-03 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴」九三大遊行今天登場，下午2點由四路縱隊出發，這是總統蔡英文政府上台後，首度面臨的大型抗爭活動。由監督年金改革行動聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希及花蓮縣長傅崐萁夫婦領軍的第二縱隊出發時，有1名路人對遊行隊伍叫囂「你們領那麼多錢，國民黨無恥」！

據《蘋果日報》報導，監督年金改革行動聯盟串聯軍公教勞大遊行出發，遊行路線分為四路縱隊，出發時意外發生小插曲，由李來希與傅崑萁夫婦領軍的第二縱隊出發時，有1名路人大嬸突對著遊行隊伍大喊：「你們領那麼多錢，國民黨無恥！」之後馬上被糾察人員請離，並未釀成衝突。

《ETtoday新聞雲》報導，軍公教隊伍遊行當中，發生反軍公教領國家退休俸的抗議人士闖入，大聲告訴遊行隊伍「軍公教花費國家50億！」遭警方強制帶離現場。該名抗議女子在現場怒吼，並痛罵遊行隊伍人士。警方告訴女子「軍公教團體有合法申請遊行」，欲將女子帶離，但女子強調她有憲法保障的人身自由，要求警方不得碰觸到她的身體，想藉此待在原地不走，但最後仍被驅離。

今天軍公教九三遊行有多名國民黨重量級人物現身參與，包括國民黨主席洪秀柱、前行政院長郝柏村、副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、前台灣省主席林政則等，國民黨並特地在現場設置3個加油站奧援。

不過，也有軍公教人員憂心，並不希望這次遊行有國民黨和高階將官們出席聲援，因為將因此模糊遊行焦點，有網友就在臉書「監督年金改革行動聯盟」發文表示，「首先國民黨最沒資格出席，當政8年期間，沒為軍警公教說過一句公道話，還對軍警公教砍下一大刀，自那時起，沒有政府做後盾，軍警公教被階級鬥爭，毫無尊嚴，如今國民黨有何資格出來搖旗吶喊？不過想藉此次運動充一下人氣罷了」。