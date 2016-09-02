於法無據 北市府停發2000元敬師禮金

2016-09-02 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕每年9月28日教師節，台北市政府都會發放2000元敬師金給全市老師，從2013年開始改成發送禮券，今年開始敬師禮金更被砍光光。原因在於行政院函示北市教育局，這項撥款在法律上沒有根據，所以北市已停止敬師金預算的編列。

據《蘋果日報》報導，台北市政府教育局昨晚指出，行政院要求檢討沒有法源依據的各項支出，所以沒有編列教師節禮金。不過為了要讓老師們在教育上能夠持續精進專業，還是有編列「教師專業發展計畫」的費用。

而今年的教師節，北市將以不一樣的方式饋勞老師的辛勞，例如擴大表揚當年退休教師，並將9月訂為敬師月，舉行一系列相關活動，市長和局長也會致贈電子賀卡給台北市教育人員。