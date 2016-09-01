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兆豐案美國判決書披露！ 稱兆豐「積極參與洗錢」

2016-09-01  22:45

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐案不斷延燒，節目《政經看民視》今（1）日獨家披露美國法院的判決書，裡面除了指控兆豐「積極參與洗錢」，幫關鍵角色「吳先生」隱匿財產，其中兆豐銀巴拿馬分行的經理甚至還在吳先生的公司裡擔任要職，節目主持人就直言「這不是故意犯罪，甚麼才是故意犯罪？」

節目中披露，美國法院在2015年8月11日做成的判決書指出，kingstone公司的債務人「吳先生」，2004年就在美國佛州躲避法院命令，進行虛假交易，被判藐視法院的刑事罪名。法院要求揭露吳先生在兆豐銀行帳戶的相關資產，結果兆豐銀行不但沒有揭露，還協助他做財產上的轉移。

判決指出，兆豐銀行跟吳先生的關係「異常緊密」，兆豐並且利用巴拿馬分行，積極參與隱匿吳先生財產的工作，其中兆豐巴拿馬分行的經理，甚至同時就是吳先生公司的經理人，彭文正就直言，「一個兆豐銀行分行的經理，參與洗錢，還在客戶的公司擔任重要職務，這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」

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  • 彭文正表示，美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢，「這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」（資料照，記者王文麟攝）

    彭文正表示，美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢，「這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」（資料照，記者王文麟攝）

  • 彭文正表示，美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢，「這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」（圖擷自政經看民視）

    彭文正表示，美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢，「這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」（圖擷自政經看民視）

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