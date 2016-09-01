空軍樂儀隊北車「快閃」 民眾驚喜紛叫好

空軍樂儀隊現身台北車站，讓不少民眾感到驚喜。（記者涂鉅旻攝）

2016-09-01 18:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為慶祝「九三」軍人節，國防部近日來推出一系列慶祝、敬軍活動，其中，國軍陸、海、空、海陸儀隊今日在北、中、南四處舉辦「疾風快閃」表演活動，空軍樂儀隊在台北車站大廳人潮中忽然現身，儀隊雄壯、整齊劃一的操槍演出，甚至表演邊行走邊轉槍的高難度動作，讓現場圍觀的民眾紛紛叫好。

今日下午五點左右，空軍樂儀隊突然現身台北車站大廳，吸引數百名民眾駐足圍觀，還有在車站二樓美食街用餐的民眾，好奇地探頭觀看。民眾也紛紛拿出手機、平板電腦、相機，紀錄此難得一見的活動。

除了儀隊操演，空軍樂隊也搬出大水桶當鼓，就地表演敲擊秀，管樂手隨著音樂節奏紛紛加入表演隊伍，四只空軍大頭娃娃、空軍官兵也跳起活潑、整齊的舞蹈，更輪番和現場民眾握手互動。最後，一支民間重機隊自台北車站東側集結，一路騎至國防部，向國軍官兵致意。