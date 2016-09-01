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挨批世大運血汗志工 柯Ｐ：慈濟志工去工作還倒貼

柯文哲早上參加產發局協助清創者發現藍海記者會。（記者郭安家攝）

2016-09-01  11:57

〔記者郭安家／台北報導〕青年勞動九五聯盟昨批評，北市府招募世大運外語志工，4小時給110元代金，節省翻譯費，讓世界看見血汗台灣。台北市長柯文哲今早上於市府記者會後坦言，有經費上問題，且世大運定位不像過去「拿錢辦事」，是要激發全民參與，有時候看慈濟、佛光山（志工），「不但去工作還是倒貼，可以做得很高興、很快樂。」

世大運共招募1萬5名志工，被質疑血汗。柯文哲表示，世大運不僅是台北的事、更是台灣的事，面對台灣要舉辦最大規模運運動，北市府以全民參與的態度設計世大運，不太像拿錢辦事態度來辦世大運。

柯文哲表示，第一點、當然是有經費上問題。第二點、對世大運定位不像過去花幾百億元，每一個都是付錢，有時候看宗教團體，不管慈濟、佛光山，不但去工作還是倒貼，可以做得很高興、很快樂，「拿錢做事反而都做不太好」。

柯文哲說，世大運是激發全民參與的一種運動，而不是政府每一個活動都要花錢、雇人來做，這樣辦到最後會非常形式化，這不是他喜歡的。

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