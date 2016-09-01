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李大維出訪非洲 將出席聖多美總統就職典禮

2016-09-01  10:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維以總統特使身分，將出席友邦聖多美普林西比的總統就職典禮。

外交部亞非司副司長鄭維今天上午於外交部例會中宣布，外交部長李大維以總統特使身分，率團前往聖多美普林西比共和國。李大維已於昨日出發，將出席聖國9月3日舉行的新任總統就職典禮。

我友邦聖多美普林西比於8月中宣布，由卡瓦留（Evaristo Carvalho）當選新任總統，卡瓦留在第二輪選舉中以81.64%得票率勝出。這是聖國自1990年以來，第6度舉行總統選舉，選舉過程獲得國際觀選團普遍的讚譽和肯定。李大維以總統特使身分赴聖國，預計將會見卡瓦留，預計也會當面邀請卡瓦留訪台。

鄭維表示，聖國新任總統卡瓦留政治歷練豐富，歷任聖國總統府秘書長、總理及國會議長。卡瓦留並曾經五度訪台，對我國政經發展相當了解，且他的兒子與女兒都正在台灣攻讀資訊與醫學相關碩博士學位，兒子更是台灣女婿。從各方面來看，可了解聖國此位新任總統與我方的特別關係。

另，李大維原預計出席我與布吉納法索的合作混合委員會，現因公務，將安排具法語專長的外交部政次吳志中前往布京參與。此委員會每二年輪流在台北與布京易地舉行，目的是雙方一起審議現行與未來的合作計畫。

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  • 外交部長李大維將出席友邦聖多美普林西比的總統就職典禮。（資料照，記者羅沛德攝）

    外交部長李大維將出席友邦聖多美普林西比的總統就職典禮。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 外交部亞非司副司長鄭維於例會中報告。（記者呂伊萱攝）

    外交部亞非司副司長鄭維於例會中報告。（記者呂伊萱攝）

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