外交部進一步放寬東協國家來台簽證。（資料照）

2016-09-01 10:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部進一步放寬對東協國家國民來台的簽證措施，包括擴大團簽簡化作業及先行線上簽核系統的適用國家，皆增列緬甸、柬埔寨與寮國，以落實「新南向政策」，進一步深化我與東協國家間的互動與合作。

外交部今早發布新聞稿表示，為深化我與東協10國高達6億人口的實質互動與交流，在維護國家安全的前提下，自今日開始，除既有的簽證措施外，在「東南亞國家人民來臺先行上網查核系統」與「東南亞國家優質團客來臺觀光簽證作業規範（觀宏專案）」中增列緬甸、柬埔寨與寮國3個東協國家。

外交部表示，目前包括新加坡、馬來西亞、泰國及汶萊等4國，已享有國民來台免簽待遇。另關於先行線上簽核系統亦擴大納入緬柬寮3國，凡持有美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、英國、歐洲申根公約國家及韓國等國之永久居留證、有效或過期10年內之居留證或簽證的人士，均得於指定網頁（https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/） 填寫申請表後，獲發3個月效期、停留期限30天的多次入境憑證。此亦為所謂有條件式的免簽，總計適用國家有印度、印尼、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨與寮國。

第二部分為擴大「東南亞國家優質團客來臺觀光簽證作業規範」適用國家及採用「一站式」線上申請，此亦為自去年11月實施的「觀宏專案」之擴大。原適用國家包括印度、印尼、菲律賓及越南，現增加緬甸、柬埔寨及寮國。此案內容為團進團出的簽證便捷措施，上述國家之團客可經由組團旅行社向我交通部觀光局駐外機構申請核准，之後再自行於領務局網頁（https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/）填寫電子簽證申請表，「一站式」線上申請可停留期限30天的單次觀光簽證，免去先前臨櫃申辦的麻煩。

外交部也於8月初指示駐東南亞各外館，因地制宜，得對當地具一定條件的中產階級人士核發2年以上的長效期、多次入境停留簽證。外交部表示，上述措施有助吸引東南亞國家優質旅客來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流，期望進一步廣化及深化我與東協國家間在各層面的互動、交往與合作。