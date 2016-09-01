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政大選研民調：民進黨支持率33.9％創歷史新高

2016-09-01  08:01

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統就職剛滿百日，雖支持度在各家民調呈現下降趨勢。不過政治大學選舉研究中心上週公布的上半年民調顯示，民進黨的支持度在選後持續攀升，再創33.9％的歷史新高，國民黨則以19.6％創13年來新低。

政大選研中心自1992年起公布「重要政治態度分布趨勢圖」，長期對國人的統獨立場、國族認同、政黨偏好度進行調查，上週公告今年度上半年的民調結果。

調查顯示，在政黨偏好方面，民進黨支持度自2009年的低點19.5％，連年攀升，在2014年底以26.7％超越陳水扁2000年剛任總統時的26％，創下新高；並接連在去年6月、12月、今年6月，分以29.7％、31.2％、33.9％，屢創新高。

國民黨則在馬英九當選總統前兩年的2006年，以35.5％創下新高，在馬當選後的3年內，維持在34％上下的波段高點，並於2011年創下39.5％的歷史新高；但之後就連年下滑，並於今年6月跌至19.6％，為2003年以來之新低。

首次納入調查的時代力量，則以3.8％超越親民黨的2.4％，有別於各家民調緊追國民黨之態勢。

在最具指標性的台灣／中國認同，認同自己是台灣人的比率達59.3％，較2014年底的60.6％稍降，穩定維持在6成左右的高點；認同自己是台灣人也是中國人的比率，則從去年的33.3％微升至33.6％；認同自己是中國人的比率，則以3％再創新低。

就統獨立場趨勢而言，傾向台獨、儘快台獨比率之加總共達23.4％，稍低於2014年底的23.9％；偏向統一、儘快統一僅9.5％，稍高於去年6月的9.1％。

民進黨立委李俊俋說，民進黨可從2009年開始一路爬升，代表民眾對民進黨的期待非常高，也因此讓民進黨贏得總統與國會；民進黨必須拿出具體的執政成績回應民眾期待，要引國民黨的滑落為戒。

他認為，國民黨一定要調整方向，不能再緊抱黨產與親中路線；民眾自認是中國人的比例屢創新低，統一的支持度也低迷不振，國民黨如果不趕快回頭面對台灣社會，支持度難見反轉之機。

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  • 政治大學選舉研究中心公布最新民調，民進黨的支持度在選後持續攀升，再創33.9%的歷史新高，國民黨則以19.6%創13年來新低。 首次納入調查的時代力量，則以3.8%超越親民黨的2.4%，位居老三。 （政治大學選舉研究中心）

    政治大學選舉研究中心公布最新民調，民進黨的支持度在選後持續攀升，再創33.9%的歷史新高，國民黨則以19.6%創13年來新低。 首次納入調查的時代力量，則以3.8%超越親民黨的2.4%，位居老三。 （政治大學選舉研究中心）

  • 政治大學選舉研究中心上週公布最新民調，認同自己是中國人的比率，以3%再創歷史新低。 （政治大學選舉研究中心）

    政治大學選舉研究中心上週公布最新民調，認同自己是中國人的比率，以3%再創歷史新低。 （政治大學選舉研究中心）

  • 政治大學選舉研究中心上週公布最新民調，傾向台獨、儘快台獨比率之加總共達23.4%，稍低於2014年底的23.9%；偏向統一、儘快統一僅9.5%，稍高於去年6月的9.1%。 （政治大學選舉研究中心）

    政治大學選舉研究中心上週公布最新民調，傾向台獨、儘快台獨比率之加總共達23.4%，稍低於2014年底的23.9%；偏向統一、儘快統一僅9.5%，稍高於去年6月的9.1%。 （政治大學選舉研究中心）

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