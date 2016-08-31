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大仁哥談八仙塵爆惹議 府方、副總統辦公室致歉

2016-08-31  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁今出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」時，提及八仙塵爆時形容「死亡人數太少，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方」，引發爭議，總統府及副總統辦公室晚間都為造成誤解深表歉意。

綜合媒體報導，陳建仁今出席活動時推崇台灣醫療技術，並舉八仙塵爆一案指出，當時他估計死亡人數最起碼會有50人，十分擔心，「可是死亡人數太少，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方」。他也感謝三軍總醫院忘掉自己的辛勞，照顧每一個人。

針對這段話引發爭議，總統府及副總統陳建仁辦公室於晚間都做出回應，指副總統談話原意，是要推崇台灣的醫療團隊將八仙塵爆案這一不幸事件的傷亡人數降到最低，若在詞句使用上造成外界誤解，深表歉意。

此外，在今天的活動中，陳建仁也致贈童書給維冠大樓獲救的4歲小朋友蔡淳佑。今年初因206南台大地震導致維冠大樓倒塌，蔡淳佑一度受困，在國軍高雄總醫院醫師李威億照護下，才在6小時後被救出。李威億今穿著軍服抱著蔡淳佑出場，蔡淳佑的阿嬤也到場與會，場面十分感人。

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  • 副總統陳建仁今出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」時，提及八仙塵爆時形容「死亡人數太少，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方」，引發爭議。（記者簡榮豐攝）

    副總統陳建仁今出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」時，提及八仙塵爆時形容「死亡人數太少，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方」，引發爭議。（記者簡榮豐攝）

  • 副總統陳建仁（右）出席活動並致贈童書給高雄維冠大樓獲救的小朋友祐祐（右二）。左二為國軍高雄總醫院醫師李威億、左為祐祐阿嬤。（記者簡榮豐攝）

    副總統陳建仁（右）出席活動並致贈童書給高雄維冠大樓獲救的小朋友祐祐（右二）。左二為國軍高雄總醫院醫師李威億、左為祐祐阿嬤。（記者簡榮豐攝）

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