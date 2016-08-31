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黨產會設吹哨獎金 黃國昌：大家一起來檢舉！

2016-08-31  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今掛牌上路，預算書也在今天送抵立法院，106年度預算共編列5552萬，其中包含舉發獎金300萬，時代力量立委黃國昌對此表示，歡迎大家一起來檢舉不當黨產！

行政院不當黨產處理委員會預算書今天送抵立法院，委員會106年度預算數共編列5552萬，用於行政支出及黨產處理業務，其中人事費就佔了2758萬，另外還編列舉發獎金300萬元，歡迎民眾提供事證協助調查。

黃國昌表示，預算審查是下個會期的重點，「不當黨產處理委員會」單位預算令人充滿期待，106年共編列了5520萬元，另外還有吹哨者獎勵金300萬元，歡迎大家一起來檢舉不當黨產！

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  • 黃國昌表示，「不當黨產處理委員會」設有吹哨者獎勵金300萬元，歡迎大家一起來檢舉不當黨產。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃國昌表示，「不當黨產處理委員會」設有吹哨者獎勵金300萬元，歡迎大家一起來檢舉不當黨產。（資料照，記者黃耀徵攝）

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