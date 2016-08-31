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收賄案一審獲判無罪 郭信良：法官明察秋毫

2016-08-31  16:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市副議長郭信良被控涉嫌向官田鋼鐵公司收賄喬環評案，台南地方法院今天宣判，郭信良以證據不足獲判無罪。郭信良下午受訪表示，整件事件在當時本來就是政治事件，與事實不符，他感謝法官明察秋毫，還給他公道。

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  • 郭信良感謝法官明察秋毫，還他公道。（記者蔡文居攝）

    郭信良感謝法官明察秋毫，還他公道。（記者蔡文居攝）

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