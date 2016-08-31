顧立雄怒飆記者 她批「你在大聲什麼？」

2016-08-31 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式，黨產委員會主委顧立雄卻在儀式中槓上中天記者，草協聯盟發起人徐巧芯則在臉書上質疑顧立雄「你在大聲什麼？」

徐巧芯表示，身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，「難道身為主委不該解釋？」她批評，顧沒講清楚就算了，還把與媒體互動當成政論節目，「這場記者會你是來回答問題的，不是來找人吵架的」。

徐巧芯質疑，一場失敗的記者會，一個毫不謙卑的主委，怎麼讓人信服不當黨產處理委員會能夠超越政治意識光譜、公允地調查？她也批評，「把記者當嫌疑犯審問的顧大律師（你還以為自己現在的角色是律師啊？）用這種囂張的態度面對媒體，其實就是不尊重民眾知的權利，逞口舌之快也不會得到支持的」。

不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式，一名記者詢問，不當黨產委員會委員羅承宗，11年前曾因違反著作權法遭法院判刑，依照不當黨產條例，是否應免除職務？對此，顧立雄動怒、反嗆媒體「你把條例看一下，條例有沒有說，11年前因著作權被判刑，就要被解職？有沒有！」「如果沒有，你這樣問是不是有點失禮？」