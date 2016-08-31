| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

顧立雄怒飆記者 她批「你在大聲什麼？」

2016-08-31  13:47

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式，黨產委員會主委顧立雄卻在儀式中槓上中天記者，草協聯盟發起人徐巧芯則在臉書上質疑顧立雄「你在大聲什麼？」

徐巧芯表示，身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，「難道身為主委不該解釋？」她批評，顧沒講清楚就算了，還把與媒體互動當成政論節目，「這場記者會你是來回答問題的，不是來找人吵架的」。

徐巧芯質疑，一場失敗的記者會，一個毫不謙卑的主委，怎麼讓人信服不當黨產處理委員會能夠超越政治意識光譜、公允地調查？她也批評，「把記者當嫌疑犯審問的顧大律師（你還以為自己現在的角色是律師啊？）用這種囂張的態度面對媒體，其實就是不尊重民眾知的權利，逞口舌之快也不會得到支持的」。

不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式，一名記者詢問，不當黨產委員會委員羅承宗，11年前曾因違反著作權法遭法院判刑，依照不當黨產條例，是否應免除職務？對此，顧立雄動怒、反嗆媒體「你把條例看一下，條例有沒有說，11年前因著作權被判刑，就要被解職？有沒有！」「如果沒有，你這樣問是不是有點失禮？」

廣告
  • 徐巧芯表示，身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，「難道身為主委不該解釋？」（圖擷取自徐巧芯臉書）

    徐巧芯表示，身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，「難道身為主委不該解釋？」（圖擷取自徐巧芯臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 徐巧芯 羅承宗 顧立雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：顧立雄怒飆記者 她批「你在大聲什麼？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.