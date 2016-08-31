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苗縣議員持K質詢繳罰款：很值得！

謝芳紋（右）到苗栗縣警察局出納室繳交2萬元罰款。（記者彭健禮攝）

2016-08-31  11:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員謝芳紋，於5月議會定期會，拿出K他命毒品質詢，被警方依毒品罪嫌帶回偵辦並驗尿，事後她的尿檢毒品反映為陰性，被依法裁罰2萬元。謝芳紋於今天上午11點，到苗栗縣警察局出納室繳交罰款；她表示，為了下一代身心健康，她不後悔被罰，覺得「很值得！」

謝芳紋表示，她質詢的目的，是要讓社會大眾重視毒品的問題，她也感受到苗栗警方積極查緝毒品的作為。由於當初她是在KTV包廂撿到K他命，這一兩個月來，她前往KTV，也發現包廂內已經不再有K煙的味道。

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