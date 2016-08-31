顧立雄：加快藍附隨組織認定 歡迎全民提供事證

行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式。（記者劉信德攝）

2016-08-31 11:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式。黨產委員會主委顧立雄表示，委員會將以最快速度，處理國民黨現有財產及附隨組織認定，尤其是較顯而易見的國民黨附隨組織，會加快速度來認定。至於有爭議部分，則會蒐集事證並詢問專家學者意見，也歡迎全民提供事證。

針對黨產委員會何時才能達成任務？顧立雄表示，一些件案件屬於短期，有些涉及歷史脈絡，還有相關爭議在海外，或是不為人知，這部份較沒有把握何時會有結果，「可以比較確定是，國民黨現有財產，相關附隨組織認定，會以最快速度來處理」，他們會逐步做中學習，看要達到什麼目標。

他也提到，黨營事業在條例上是以「附隨組織」來定義，例如中投、欣裕台公司，都在國民黨財報是被歸為黨營事業，是比較顯而意見的附隨組織。未來會儘快進行聽證程序，請國民黨當事人、利害關係人陳述意見，並會以比較快速度加以認定。至於有爭議部分，則會蒐集事證，並詢問專家學者意見。

他也提到，「物」的取得與處分是委員會主要調查範圍，當中如果涉及刑事不法，會將相關資料移交檢調機關續行偵辦；若是過去其他機關已經查得的相關資料或卷證，在沒有違反偵查不公開原則下，會進行調取。他也鼓勵全民能夠提供具體事證，未來委員會也將公告獎勵辦法。

至於國民黨黨工薪水問題，顧立雄說，黨工權益一方面要維護，但將不當取得回歸國家，這是也要維護的利益，這兩個利益確實有衝突可能。如果國民黨長期不能有決心魄力，在政黨補助款、政治獻金、黨費範圍內支應黨工薪水，一味要求被推定為不當取得財產部分來支應黨工薪水，不施行任何瘦身，在他看來不能構成正當理由。

行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式。（記者劉信德攝）

行政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式。（記者劉信德攝）