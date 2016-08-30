吳澧培再開砲 直指張盛和謊話連篇

2016-08-30 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對前財政部長張盛和稱自己任內對兆豐案完全不知情，而且與蔡友才吃飯時完全沒有提及兆豐案一事；今（30）日才砲轟林全團隊的前總統府資政吳澧培砲火猛烈強硬表示，張盛和完全在說謊。

在今日政論節目「政經看民視」中，吳澧培表示，兆豐銀行遭罰一事，張盛和不可能不知道，這件事情由來已久，從美國巴拿馬到現在紐約分行被罰，每一件事情財政部都應該知道，因為財政部有派6個董事在兆豐銀行，財政部是大股東，而董事們不可能不知道這些事情，因為美方要糾正銀行，一定要董事長、總經理、各董事都認錯，而且要承諾短期內改善，這些事情拖那麼久，董事們一定知情，而這些董事敢吃案不向財政部報告嗎？

而對於張盛和表示自己事先不知道會被約談，吳澧培更是提出質疑，表示張盛和怎麼可能不知道自己會被約談，張盛和對事情會怎麼發展每一步他應該都很清楚，在他們吃飯之前蔡友才要被約談已經傳得沸沸揚揚，他們選在前一天吃飯怎麼可能完全沒有一點好奇心，問這件事情怎麼發展？

而對於張盛和稱「整桌」的人都在，不是密會，吳澧培更指出，這個所謂的「整桌」是4個人，而且都是相關的人，能叫「整桌」嗎？如果有許多不相干的人也就罷了，所以張盛和為什麼要選在蔡友才要被約談的前一天吃這個飯局，「這幾乎是太清楚了」