新北公園自治條例卡議會 違規只能道德勸說

劉美芳表示，如果有人突然騎著腳踏車、摩托車闖入，速度又很快，許多民眾都來不及反應，「又不是在演絕命終結站。」（記者鍾泓良攝）

2016-08-30 14:11

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市議員劉美芳今天於板橋溪北公園召開記者會，表示有一位王姓小姐帶著小朋友到公園玩耍，結果女兒被一名騎著腳踏車的國中生撞倒，後腦杓血流如注，逢了兩針。劉美芳表示，雖然公園立牌禁止腳踏車、摩托車進入，但因為沒有相關罰則，公園管理員發現違規行為時只能請執法單位來或道德勸說，呼籲目前在議會二讀的《新北市公園管理自治條例》列為優先法案，盡快通過。

王小姐受訪時表示，自己是上週四帶著小朋友到公園玩，結果小朋友在走道嬉戲時被車速過快的腳踏車撞倒，原本以為只是擦傷，結果後腦杓都是血。王小姐說，「現在女兒看到腳踏車就會說很危險。」

劉美芳表示，老人跟小孩都會認為公園是我們最安全的地方，但如果有人突然騎著腳踏車、摩托車闖入，速度又很快，許多民眾都來不及反應，「又不是在演絕命終結站。」

劉美芳提到，「新北市公園管理辦法」從101年發布至今，雖然有明訂違規行為，但未訂定罰則，違規者也是回到《社會秩序維護法》、《菸害防制法》去開罰，公園管理員只能通報警察局、環保局，但等到執法單位來時，人早就走光了。而在《新北市公園管理自治條例》中就有明確指出相關管理單位及罰鍰。