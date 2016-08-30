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周玉蔻庭外受訪 斜眼槓上黃暐瀚

前總統馬英九不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告政治評論者周玉蔻加重誹謗，台灣高等法院30日上午11時開庭，周玉蔻出庭應訊。（記者羅沛德攝）

2016-08-30  13:24

［記者張文川／台北報導］前總統馬英九控告資深媒體人周玉蔻加重誹謗，高等法院二審今開庭，馬英九在庭內以16字箴言批周玉蔻「口沒遮攔，恣意污蔑，從不查證，毫無責任」，周玉蔻庭訊後痛批馬英九無知、幼稚，在庭外的記者聯訪時段，卻意外引爆名嘴間的會外戰，周玉蔻面對同為名嘴的電視記者黃暐瀚提問，突然扳起臉孔斜眼點名黃暐瀚：「你覺得是用金錢來計算你的新聞工作嗎？」場面一度凍僵。

馬英九今步出高院時只回應：「剛剛都已經講過了， 謝謝大家」，媒體追問國民黨有沒有透過兆豐金控洗黨產，他也沒回應。

周玉蔻比馬英九早5分鐘離開法院，她說，「聽了馬在庭內發表的聲明，讓我覺得很悲哀，他在庭內對我進行人身攻擊，他對新聞自由毫無認知，對我的污蔑、毀謗，讓我非常的意外，也突顯了馬英九先生在司法上的無知與幼稚，馬先生今天在庭上的表現令人驚訝，我認為這是台灣政治的悲哀，幸好他已經卸任了」。

此時電視名嘴記者黃暐瀚問她，對於馬在庭內說她「口沒遮攔、從不查證」等等對她的批評， 她有何回應？周玉蔻斜眼看著黃暐瀚說：「這個問題需要回應嗎？黃暐瀚先生，你覺得是用金錢來計算你的新聞工作嗎？」隨即走出記者人牆，但走兩步又回頭正對著黃說：「你可以接受嗎？暐瀚」，再調頭離去。

媒體在一陣錯愕中結束聯訪，黃暐瀚當下沒有回嘴，周玉蔻走後，他私下向媒體說，是因為馬有在庭內提出這些批評，他基於媒體職責，本來就該問被罵一方的回應做為新聞平衡，不懂周為何要點名他。

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