執政滿意度不佳 宋楚瑜：不代表人民期盼國民黨回來

2016-08-30 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任百日後，在執政滿意度上明顯下滑。但這是否就代表國民黨的機會來臨？親民黨主席宋楚瑜就呼籲國民黨，這不一定是代表人民期盼國民黨回來。

根據《聯合報》報導，近期新政府滿意度下滑，許多團體揚言要上街頭，宋楚瑜認為，民進黨政府須了解「全國一盤棋」，他認為最近政府很多措施都只看到一面，卻沒看到另一面，執政黨不能只照顧某一群人，必須照顧所有人。

宋楚瑜也呼籲國民黨放下藍綠對決，宋楚瑜認為，民進黨做得爛，人民不一定又期盼國民黨回來，除非國民黨能夠拿出讓人民信賴的政策與做法。