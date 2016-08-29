正義魔人罵不讓座 管仁健暗諷國民黨教出來的

李姓婦人PO文罵學生，引起各界輿論撻伐。（擷取自PTT）

2016-08-29 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名年約6旬的李姓婦人日前在捷運上怒譙北一女學生未主動讓座，還拍照PO網罵人「作雞」，引來各界輿論一面倒地批評。對此，作家管仁健以「正義魔人是怎樣被教養出來的？」為題撰文，認為像李婦這種「歐巴桑」年紀的正義魔人，可能跟戒嚴時期國民黨政府的獨裁統治脫不了關係。

《新頭殼》專欄中管仁健寫道，1970年代，現在這些歐吉桑、歐巴桑當時都還是高中生。1975年蔣介石去世，蔣經國接位後也很會操弄「指鹿為馬」的宮廷戲，為考驗手下的忠誠度，1975年全台風行的「學生讓座運動」便在各界馬屁聲中登場了。

管仁健指出，當年蔣經國親臨台北市政會議，指責本地學生不肯讓座，痛批這「看起來是小事，其實是反映道德的低落」。這席話一出，各地官員便開始大動作發起「學生讓座」運動，同時媒體也不敢袖手旁觀，管仁健舉出《聯合報》上由「御用作家」撰寫的數篇文章為例，直指學生讓座運動是官員與媒體推波助瀾下的產物。

管仁健接著表示，在讓座成了話題後，市公車處、欣欣、大南、大有、光華、指南、台北、三重及中興等9家公車業者一起宣布，為紀念蔣介石逝世週年，將在全台2699輛公車上各設2個「博愛座」，以發揮蔣介石「仁慈博愛」的精神，這也就是今日「博愛座」的由來。

管仁健文末寫道，這次北一女讓座事件中，這名60歲的大媽很可憐，但也很無知；可憐之處在於當她是中學生時，全國上下從獨裁者蔣經國、學校的師長以至御用媒體等，都在要求學生必須讓座。但這批受到當時社會氛圍影響的學生老了以後，也來倡導學生讓座時，才赫然驚覺自己竟成了網路公敵。管仁健最後感嘆道，她無知之處則是不清楚自己的身分，「不是獨裁者、不是御用作家、不是當時不用改選的老賊，哪有什麼資格當正義魔人？」