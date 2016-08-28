洗錢案列機密 黃國昌批：擺爛卸責是國家機密嗎？

時代力量新北市本部開幕，時代力量黨主席黃國昌致詞。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-08-28 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰57億震驚台灣，其中捲入風波的兆豐銀巴拿馬分行早在2013年就被巴拿馬罰2萬美金，立委黃國昌請金管會解釋，金管會竟將其列為「密件」，讓黃國昌痛批：「擺爛卸責是國家機密嗎」？

時代力量立委黃國昌今日在臉書上發文，表示上週他公佈兆豐銀行2013年年報，說明巴拿馬分行早因2010年違反洗錢防制而遭巴拿馬政府裁罰後，要求金管會說明其後續監理作為，以理解為何紐約分行為何在巴拿馬被罰款後依然我行我素，不料金管會回文表示，這是「密」件，2026年8月才能解密，讓黃國昌驚駭不已。

黃國昌表示，巴拿馬分行違反洗錢防制規定，屬於公開資訊，絕對不是機密，而這份公文內容，難道足以可依《國家機密保護法》第4條第3款：「洩漏後足以使國家安全或利益遭受損害之事項」的規定來核定機密嗎？

黃國昌痛批金管會：「知情以後竟然不僅沒有進行金檢、也無具體作為的事實，屬於國家機密嗎」，並指明有權核定機密的金管會主委丁克華，要求解釋：「憑什麼將此核定為國家機密？這不是濫用職權，什麼是濫用職權？你是在幫誰cover up嗎」？

黃國昌臉書全文