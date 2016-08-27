萬榮鄉長補選 退休校長張秋美當選
2016-08-27 19:31
〔記者花孟璟／花蓮報導〕萬榮鄉長出缺補選結果出爐，由55歲的退休校長張秋美以711票當選，比第2名的陳長旭高出97票。張秋美今天傍晚5點左右支持者開始湧現在總部，5點半已自行宣佈當選。張秋美說，未來重點將放在部落文化產業，幫助鄉民提昇收入。
對於昨天鄭姓樁腳賄選被收押，外傳替張秋美買票，對此張秋美鄭重否認，強調一切與她無關，都是外界惡意的謠言。
張秋美說，很感謝鄉民的支持，未來的每一天會戰戰兢兢做好每一件事。她說，自從3年前從校長一職退休後，就有出來選鄉長、為萬榮服務的想法，因為鄉長出缺補選，讓「那一天提早到來」！
張秋美的親阿姨是秀林鄉長李春風，張秋美說，阿姨告訴她，一定要「勤跑再勤跑，謙卑再謙卑」，所以她挨家挨戶拜訪，與鄉民建立很好的情感，非常感謝阿姨，也感激丈夫及娘家2個家族大團結，在家人支持下獲得勝選。
她說，未來重點會放在部落文化產業，活絡部落經濟，讓鄉民有更多就業機會、改善收入。最重要的也是「在地樂活」，讓65歲以上老人家就地學習、相互陪伴，在人生臨老階段在自己最熟悉的環境生活。
萬榮鄉長第17屆出缺補選，共有6名候選人角逐，今天投票日，但投票率只有57%還不到6成，比2年前的投票率7成低得多；也由於因競爭激烈，各候選人得票平均，最高票當選的見晴村退休校長張秋美，得票數711票，得票率僅25.18%。
落選頭則是紅葉派出所退休所長陳長旭，共得614票，得票率21.74%；而選前當選呼聲很高的萬榮鄉代表會主席古明光則落到第3名，共拿516票。其餘依序為鄉民代表王金華的395票、縣府中區服務中心吳香蘭的325票，以及前鄉長徐金生妻子林秀花的262票。
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