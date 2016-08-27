魏嘉賢花蓮市長勝選 民進黨表祝賀

2016-08-27 19:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對花蓮市長補選結果，民進黨發言人王閔生表示，民進黨虛心接受這樣的選舉結果，承認敗選，也恭喜國民黨提名候選人魏嘉賢贏得勝選，期待魏嘉賢先生今後能夠不分藍綠，持續推動花蓮市政，不要辜負市民的期待。此外，也要感謝並慰勉黨徵召的張美慧及其家屬，在那麼短的選戰期間，肩負使命。

民進黨籍花蓮市長田智宣今年5月因肺癌病逝家中，享年56歲，花蓮市於今天進行市長補選。藍營推出3屆市議員魏嘉賢，民進黨則徵召田智宣的太太張美慧出戰，希望能延續田智宣好不容易在選民結構藍大於綠的花蓮打下的一塊綠地，不過最後仍由魏嘉賢當選。

王閔生表示，土地與人民是前花蓮市長田智宣一生的使命與信念，他與花蓮這塊土地緊密連結。儘管現實不盡如人意，但民進黨追求清廉勤政的價值不會改變，所有地方黨公職幹部也會配合民進黨籍花蓮立委蕭美琴，秉持已故田智宣市長的精神，「相信土地，相信人民，更要相信自己所代表的價值」，堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。

最後，民進黨也要再次感謝並慰勉本黨徵召的張美慧同志及其家屬，在那麼短的選戰期間，肩負使命、全力以赴，為此全黨表達最深的感謝之意。