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花蓮市長補選落敗 張美慧：已打過美好的一仗

民進黨提名的花蓮市長候選人張美慧（左三）發表敗選感言。（記者王錦義攝）

2016-08-27  18:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選，民進黨提名的候選人張美慧競選總部在今天下午四點投票結束後，陸續湧入支持者，大家盯著報票看板，隨著票箱陸續開出，落後票數差距愈多，情緒相當低潮，在對手魏嘉賢自行宣布當選後，張美慧也現身發表敗選感言，她首先恭喜對手魏嘉賢，也希望過去田智宣為花蓮人謀最大福祉的建設，能夠繼續延續。

張美慧走入會場時，受到許多支持者的加油打氣，高喊：「選縣長」還有很多人給予張美慧溫暖的擁抱，張美慧上台後先深深的一鞠躬後說，謝謝所有投票給她的選民，謝謝他們肯定田智宣，感謝支持。另外，也謝謝所有的黨公職、朋友及家人陪伴她到最後一刻，她也想跟天上的甜甜圈說：「美好的一仗已經打過」雖然沒有贏得勝選，但不管在哪個位置上，她都會延續田智宣的精神、典範，還有愛花蓮這片土地的用心、努力與付出。

張美慧在接受媒體訪問時說，她是政治素人首次參選，過去都只是站在輔選的角色協助田智宣，這次補選來的突然，短短的時間內全力以赴，盡全力能有這樣的成績，雖敗猶榮，而過程當中最大的收穫就是從基層拜訪中，得知很多鄉親非常懷念田智宣；她決定參選的初衷就是想要延續田智宣的施政，把未完成的任期完成，但對手陣營強打藍綠對決，把單純的地方補選，操作成到後來完全走調，把縣轄市層級的區域選舉拉到中央藍綠對抗。

縣黨部主委江淑君說，這次花蓮市長補選，國民黨提名縣議員魏嘉賢參選，由於魏家在花蓮基層實力雄厚，又國民黨從總統及立委大選潰敗後，極思在地方選舉扳回一城；因而在選舉期間，對手上至黨主席下至地方主委，全黨總動員，把市長補選升高為藍綠對決的態勢；在花蓮藍大於綠的傳統選區下，要翻轉花蓮，民進黨確實還有很多努力空間。

江淑君強調說，張美慧陣營以「超越藍綠，唯有民意」的理念，「堅忍為花蓮、牽手再向前」，「用盡生命 只為花蓮 請再支持田智宣一次」的訴求，仍未獲勝選，這次輔選失利，謹向花蓮人表達深深的歉意，並將聽取各界建言深切檢討，以提升全黨的質量，為將來的各項選舉做好最佳的準備。

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  • 民進黨提名的花蓮市長候選人張美慧到總部，受到支持者溫暖的擁抱。（記者王錦義攝）

    民進黨提名的花蓮市長候選人張美慧到總部，受到支持者溫暖的擁抱。（記者王錦義攝）

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