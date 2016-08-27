花蓮市長補選 魏嘉賢宣布當選
2016-08-27 17:25
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長補選藍綠兩黨陷入激戰，今天進行投開票，補選結果由國民黨籍魏嘉賢勝出，以1萬7千多票擊敗眾多對手，成功翻轉綠地，一舉為國民黨收復失土。魏嘉賢於5時20分在競選總部自行宣布當選，激動感謝市民支持。確定當選名單稍晚將由花蓮縣選舉委員會公佈。
花蓮市長補選此次共有5位候選人角逐，魏嘉賢代表國民黨參選，民進黨則派出已故市長田智宣遺孀張美慧應戰，自傍晚陸續開票後，2人票數遙遙領先以無黨籍參選的黃進發、洪士閔及許願神等3人。
魏嘉賢與張美慧票數起初頻頻出現拉鋸戰，直到下午5時20分，絕大部分票匭雖還未完全開票完，但魏嘉賢競選總部統計得票數為17913票，領先張美慧的13932票，自行宣布當選。
魏嘉賢自參選花蓮市長後，一度遭受「魏家負面傳聞」波及，更背負著國民黨「不能輸」的壓力，多次與民進黨張美慧交手激戰，但因擔任3屆縣議員，累積10年問政資歷的優勢，加上花蓮市地方政治結構藍大於綠，在民進黨全民執政後，成功替藍營聲勢止跌回升，打了一劑強心針。
魏嘉賢激動地說，感謝鄉親支持，將允諾兌現政見，除延續過去市政，還將打造花蓮市成為「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力、幸福快樂」的陽光健康城市。
他強調，自選舉以來，外界對他家族的攻擊接踵而來，為了就此粉碎魏家「整碗捧去」的傳言，未來花蓮公職選舉魏家只會有一人參選，要讓更多青年朋友有機會參與公職、為民服務，會好好地先把2年4個月的市長任期做完，帶著市民迎接更幸福的花蓮。
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