年金改革爭議大 退警協會9/3上街頭

2016-08-26 18:37

〔記者林曉雲／台北報導〕監督年金改革行動聯盟、台灣退休警察人員權益促進會今天發出聯合聲明，聯盟召集人、全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，台灣退休警察人員權益促進協會積極參與監督聯盟運作，退警協會更動員40多位退休警察擔任9月3日大遊行的糾察隊，負責整個遊行活動的秩序與安全維護。

退警協會理事長謝庚霖表示，93遊行訴求「反污名、要尊嚴」，警察同仁平日負責維護社會安全與秩序，今日被抹黑，當然不能缺席，同時也將發揮在職時的專業，負責此次遊行維安工作。

謝庚霖也表示，協會對於警察同仁的權益，正在積極爭取，提出四點訴求：一是希望成立警察積勞成疾管理基金會，彌補警察退撫制度的不足；二是警察執行勤務常會受傷甚至死亡，政府在推動年金改革制度時，應將警察認定為危勞行業；三是警察工作艱辛，服勤時間又長，受限生理狀況，40至50歲的警察已漸無法負荷，應建立輔導退休警察轉業機制；四是各個行業都能組織社團，警察也應有依憲法組織工會的權利。

黃耀南表示，遊行目前回報的參加人數已將近10萬人，所有遊行所需物資、舞台音響、參加人員意外保險、安全維護等各項作業，在軍公教勞大團結下均已準備就緒。同時全國自主勞工聯盟、台灣工會大聯盟等工運團體，也呼籲其聯盟盟會支持並踴躍參加93遊行。

黃耀南表示，監督聯盟呼籲不要再打壓、分化、抹黑，否則只會讓群眾激起更大的反彈，權利是爭取來的，唯有展現能量，才有可能讓執政者聽到人民的聲音。