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橋頭地院和檢察署9.1成立 多功能大樓成北高雄新地標

橋頭地院新大樓。（記者鮑建信攝）

2016-08-26  16:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕北高雄新地標橋頭地院和檢察署新大樓﹗

將於九月一日正式成立的「臺灣橋頭地方法院和檢察署」位於高雄市橋頭區高雄新市鎮區，緊臨都會公園，外圍沿高楠公路有捷運紅線經過，並與楠梓加工出口區、高雄大學毗鄰，聯外交通便捷。

橋頭區昔日稱為「小店仔」，後為了引水灌溉水田，就在橋頭村與橋南村交界地方，開鑿一條大圳，並建造一座橋，稱為「橋仔頭」，而成為今日鄉名的由來。區內有「橋仔頭糖廠」舊舍，是日據時期社宅事務所與俱樂部遺跡，完整保存日據時期文化景觀，呈現橋頭區古色古香在地原貌，與院檢現代建築，一古一今相互輝映。

毗鄰的高雄都會公園保有多元環境景觀資源，具有改善地區環境品質功能的都市森林，與院檢週遭的優美多樣綠化植栽景觀相互融合，更凸顯院檢兼具環境保育及人文價值的特色，為融合傳統、科技、環境與綠能的新地標。

此外，院方公共藝術是以「四和合」圖之故事為內涵，發想而出【對話】為作品之主題，以「和諧」、「彩虹花語」、「對話之間」、「聚合體」四件藝術作品呈現故事意涵。【對話】是以大象、猴子、兔子、鷓鴣四種動物間的互動對話，隱喻城市各階層與族群，因彼此立場不同而時有紛爭，然經賢者居中協調，雙方得以互相包容、合作而取得平衡。

橋頭院檢轄區包括橋頭、左營、楠梓、大樹、鳥松、仁武、大社、岡山、燕巢、永安、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮、旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、那瑪夏、桃源、茂林等26個行政區。

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橋頭地檢署。（記者鮑建信攝）

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