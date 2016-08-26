小英不滿意度攀升 徐永明指原因在「政策混亂」

2016-08-26 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫今公布總統就職百天民調，其中總統蔡英文滿意度達48.5%、不滿度38.4%，相較於就職兩週、就職滿月，不滿意度有攀升趨勢。時代力量立委徐永明認為，不滿意度之所以提高，在於蔡政府的政策價值不夠清楚。

根據《聯合報》報導，徐永明表示，蔡英文的改革目標雖然清楚，但步驟與力道卻有混亂態勢，以勞動政策來看，一例一休、七休一、勞工特休假等議題，在不同時段推出，無連貫性，加上行政與立法不協調，進而讓民眾感到政策混亂。

徐永明認為，民意支持度對民主政治運作十分重要，這關乎各部會首長施政是否順利，目前害怕的是政府之負面形象若固定，對日後施政必定不利。徐永明指出，新政府政策態度要清楚明確，別讓人有模稜兩可之感，蔡英文日後若要清楚傳達政策訊息，在用人及政策溝通上仍有加強空間。