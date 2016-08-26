世大運徵千名外語志工 朱宥勳：台北市長也找志工來當

世大運倒數，北市府和英檢多益合作，招募外語志工，引發朱宥勳酸「台北市好窮」，乾脆連台北市長也找志工來當算了。（圖擷自網頁）

2016-08-26 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運進入倒數階段，台北市社會局表示目前已招募志工1.6萬人，預計明年4月達成目標的1.8萬人。北市府與英檢多益合作，宣傳招募外語志工，獎勵福利為中英文服務證書、志工制服和團保意外醫療險，引發作家朱宥勳酸「台北市好窮」，乾脆連台北市長也找志工來當算了。

2017台北世大運將於明年8月登場，北市府正在募集相關志工，包括行政志工、接待志工、場館志工等5種類別，另外由於將有1萬2000名來自150個國家的選手來台，需要具備外語能力的人員擔任翻譯。北市府與多益合作，招募具有一定程度英檢資格的大專院校學生或社會人士擔任外語志工，從事隨隊服務、技術委員秘書、頒獎典禮司儀等工作，共需1535人。

網站上列出，志工獎勵福利為中英文服務證書、志工制服和團保意外醫療險，注意事項稱「服勤滿4小時，得核發代金110元」。

作家朱宥勳在臉書轉貼招募網頁，諷刺「台北市真的好窮」，服務人員、行政人員、秘書甚至司儀全都要找志工，「要不要下次台北市長也找幾個志工來當當算了？」

不過，也有網友認為「國際賽事，找志工有何不對？」「奧運志工才招的多呢」，朱宥勳反擊「國際賽事，憑什麼就可以用免錢的？」

朱宥勳臉書：