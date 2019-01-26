〈台北都會〉《新北》捷運環狀線試車好吵 年後增高隔音牆

2019-01-26

〔記者何玉華／新北報導〕環狀線捷運第一期工程將完工，沿線居民在列車測試階段飽受噪音困擾，立委張宏陸昨日上午邀集相關單位在板橋文化路、民生路口八樓民宅內，實際感受列車經過時的聲響、震動，除將廿四小時監測噪音，並向營建署或國家地震研究中心尋求協助改善震動。台北捷運工程局表示，年後將增高隔音牆，預計七月完工。

居民抱怨影響睡眠

昨天參與會勘單位包括交通部、環保署、台北捷運局、新北捷運局與環保局，還有介壽里長李昆晏與住戶代表。李昆晏表示，環狀線捷運沿線周邊居民抱怨，試車階段的噪音影響民眾生活，睡眠品質很差。

李先生家是面對捷運第一排的八樓，開窗就可看見樓下的捷運，他說，除了很大聲，列車經過時房間都會震動；他看完昨天早上的列車行駛測試後說，這車速比平常測試時慢很多。

板橋民宅8樓測得75至78分貝

昨天早上九點實際測試列車在文化路、民生路口軌道轉彎的音量，測得約七十五到七十八分貝之間。台北捷運工程局總工程司黃泰聰表示，法規規範的標準是八十五分貝。張宏陸建議，配合里長、住戶，把測試噪音的儀器放一整天，實際測試早、中、晚、凌晨不同階段的音量，才能真正了解民眾感受及噪音音量。

此外，因為捷運局沒有測試震動的儀器，張宏陸表示，將向營建署或國家地震研究中心等單位了解有無相關設備，協助解決民眾問題。黃泰聰表示，正式營運前，會調整鋼軌減少摩擦，噪音會降低些，另外隔音牆部分也會改善，預計七月底前完成。

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