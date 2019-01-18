〈中部〉《台中》盧秀燕爭「山手線」全額補助 林佳龍：速提計畫

2019-01-18

〔記者黃鐘山、蔡淑媛／台中報導〕蘇內閣上任，台中市長盧秀燕昨日出席行政院會，特別向接任交通部長的前市長林佳龍表達祝福，也請交通部儘速核定捷運綠線延伸彰化，延伸大坑段則納入前瞻計畫，山手線則希望一次核定、全額補助；盧會後受訪說，對林佳龍全額補助山手線，非常有信心。

對於山手線應由中央全額補助且一次核定，交通部長林佳龍昨晚在台中市為民進黨立委候選人王義川站台助講時表示，院長主持會議，沒有處理，也沒有機會特別去講，但他以書面回應，山手線規劃已報行政院核定，並獲前瞻基礎建設計畫補助，現在新市長對台中山手線計畫有不一樣的想法，應儘速提出計畫，提交審查，以免錯失爭取前瞻計畫預算補助的機會。

盧會後受訪指出，林佳龍擔任過台中市長，相信對山手線一定會替台中著想，一定會給台中全額補助，她非常有信心，也相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，且台中鐵路高架化也是中央全額補助，有前例可循。

盧秀燕也表示，市府有六項建設計畫要向內政部提出，總經費約五．二億元，經濟部水利署也有計畫提出，相關細節都會進一步跟內政部、水利署接洽，希望中央全力促成，多多補助台中市。

市府強調，盧秀燕市長爭取中央建設的立場，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜都在會中表達認同，行政院長蘇貞昌也給予正面回應。

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