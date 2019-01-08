〈南部〉高市9大宮廟 週末鳳山遶境

2019-01-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市九大宮廟在鳳邑北辰宮主導下，將於本週末大規模遶境鳳山牛稠埔、赤山地區，值得一提的是，旗山天后宮媽祖金身首次遶境鳳山，連鮮少出門的五甲龍成宮媽祖也將參與盛會，可望吸引信眾上萬人。

鳳邑北辰宮坐落北鳳山鎮北里，是國內少見主祀巫府千歲的廟宇，另供奉保生大帝、池府千歲、五恩主等，慈悲守護居民超過半世紀，平常設有鸞堂「啟新社養生堂」傳道解惑，一直以來都是牛稠埔信仰與扶鸞重心。

現存大殿右牆的廟誌石碑記載二次世界大戰期間，被日本人徵調前往南洋作戰當軍伕的庄內子弟見證說，巫府千歲王爺曾駕臨戰地護佑，還指示攜帶王爺香火保平安，戰後果然個個都平安返鄉，迄今仍為信眾所津津樂道。

北辰宮主委趙健在表示，廟方每三年舉辦一次遶境活動，今年眾善凝聚擴大舉辦，是建廟以來最大規模遶境盛典，除了旗山天后宮、五甲龍成宮參與盛會外，鳳邑鎮南宮仙公廟、鳳邑赤山文農宮、鳥松八隆宮、赤山文衡殿、鳳邑興順府、鳳邑玄天宮等，九大宮廟將一起「逗」熱鬧。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/