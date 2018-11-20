〈北部〉民進黨通霄造勢晚會 賴揆拉抬杜文卿、徐定禎

2018-11-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數衝刺，行政院長賴清德昨晚南下苗栗縣，為無黨籍縣長候選人徐定禎及民進黨通霄鎮長候選人杜文卿拉抬聲勢。賴揆直指苗栗正面臨三大危機：苗縣府負債三百多億、四年來人口流失一萬四千人、觀光人數銳減，過去國民黨長年執政導致苗栗發展停滯，應讓有能力的徐定禎來改變苗栗命運。

民進黨昨晚在通霄鎮舉辦造勢晚會，除為黨內各候選人拉票外，也大力為徐定禎讚聲喊話。立委柯建銘、鄭運鵬輪番上台大喊苗栗要翻轉，賴清德更直接點出苗栗正面臨迫切危機。

賴清德以所羅門王審判的寓言故事為例，強調此次民進黨禮讓無黨籍徐定禎出征縣長，就是希望讓真正愛苗栗的人才來改變現況。賴揆稱，苗栗負債三百多億，平均每人背債七萬多元，根據苗縣府現提出的改善計劃須耗卅年才能解決，他語重心長呼籲，鄉親應甩開政黨偏見，給有能力的人拯救苗栗。

柯建銘、鄭運鵬也強調，桃竹苗為共同生活圈，四年前桃園市、新竹市轉由鄭文燦及林智堅執政後，政績有目共睹，城市找回光榮感，苗栗也需要找到這份光榮感。

徐定禎說，徐耀昌上台後將自己的無能歸咎於前朝，四年無法解除財政控管，若再讓他連任，不僅問題無法解決，「我自己也會沒臉當苗栗人」，盼鄉親能給他機會，扭轉苗栗危機。