〈北部〉花蓮掩埋場海漂垃圾 劉曉玫促解決

2018-11-16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員劉曉玫透過立法院環境衛生委員會立法委員吳玉琴邀請環保署官員，昨與環保局人員共同到花蓮會勘垃圾掩埋場遭海浪侵蝕問題。吳玉琴說，全台像是淡水、基隆、花蓮的掩埋場都是靠海，只要颱風一來易因海浪沖刷，將垃圾捲入海底，希望盡速解決此一問題，避免海洋受污染。

吳玉琴說，她在立院環衛委員會長期關注環保等問題，第一次訪視就是前往蘭嶼探勘垃圾清運問題，把島上的垃圾運到台東載運到高雄處理掉，這次接獲議員劉曉玫陳情，這問題若不整體來解決，垃圾的製造量可能比吸管更複雜更大，希望找出解決問題方案，而不是每次花費幾千萬做「蛇籠」，錢花完了海岸一直倒退，颱風一來就沖刷掉了。

劉曉玫說，環保署過去有幫忙花一、二千萬元改善，但無法全面性解決垃圾海漂問題，暫時只能用蛇籠處理，未來對台灣好、環保好、甚至對人類對花蓮人好，都必須評估一個完整的方案，需地方跟中央一起來處理。

劉曉玫說，幾十年來花蓮市堆積垃圾的露天掩埋場，雖已封閉禁用多年，並規畫為環保公園，但濱海堤防屢因自然風浪侵襲破壞，造成垃圾進入海洋造成汙染，多年來縣政府卻怠於提出相關計畫向環保署申請經費，問題一直無法根治。環保署官員當場承諾說，將主動調查全台濱海掩埋場，規劃根本整治計畫，以期在五年內全面解決問題。